مندوب صرف يختلس أموال شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بالدقهلية

اختلس مسؤول شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء نبروه بمحافظة الدقهلية عهدته وأخذها لنفسه وفر بها هاربًا، وقُدرت قيمة الكروت بـ151 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة رئيس قطاع جنوب الدقهلية ورئيس القطاع التجاري لشركة شمال الدلتا للكهرباء بعد التحقيق مع المتهم بوجود عجز مالي في عهدته، ومن ثم أُبلغت النيابة العامة وأمرت بإحالة المسؤول إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.

تقرير شركة شمال الدلتا للكهرباء عن اختلاس الأموال

وأكد محمد صالح، محام بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه وردت مذكرة من رئيس قطاع جنوب الدقهلية ورئيس القطاع التجاري لشركة شمال الدلتا للكهرباء، والتي تفيد بأنه تم التحقيق مع المتهم «إبراهم م. أ» لوجود عجز مالي في عهدته قدر بمبلغ 151207 جنيه بالإضافة إلى القائدة المقررة عليه والمقدرة بمبلغ 3508 جنيه، مشيرًا إلى ثبوت العجز المالي في عهدته، حيث أقر به، ومن ثم تم فصله من الخدمة بقرار نهائي لم يتم الطعن عليه

شهادة محاسب الشركة في النيابة

وشهد عمر ثروت محاسب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه اشترك في لجنة لفحص الواقعة رفقة مشرف فني بقطاع شمال الدقهلية، ما أسفر عن وجود عجز في عهدة المتهم بمبلغ 151207 جنيهات، عبارة عن قيمة عن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلا أنه اختلس ذلك المبلغ لنفسه إضرارا بجهة عمله.

إحالة القضية للجنايات

وأمر المستشار السيد الحسيني المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بإحالة المتهم «إبراهيم م. أ.»، 51 سنة مندوب صرف بهندسة كهرباء نبروه بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة الجنايات، في القضية رقم 5695 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 250 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، لأنه في غضون عامي 2019/2020 بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بصفته موظف عام ومن مأموري التحصيل«مسئول شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء نبروه» اختلس مبلغ وقدره 151207 جنيهات قيمة كروت شحن استهلاك التيار الكهربائي للمواطنين مسبوقة الدفع والمملوكة لجهة عمله إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته.

ووجهت النيابة اتهامات بأنه أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، وذلك بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق، ما ألحق بأموالها ومصالحها ضررًا جسيما تمثل في جملة المبلغ المختلس مضاف إليه الفوائد الإدارية المقررة

وقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة طبقا لمواد الاتهام بضبط، وإحضار المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.