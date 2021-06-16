رسالة أم محمد صلاح في عيد ميلاده وجنازة بدل الزفة.. محافظات في 24 ساعة

شهدت محافظات مصر على مدار 24 ساعة أخبارا مهمة تم عرضها ومتابعتها من عدد كبير من القراء، علاوة على تقديم خدمة البث المباشر لبعض تلك الأخبار على صفحة جريدة «الوطن» ونستعرض في هذا التقرير أهم 9 تقارير وأخبار تم نشرها وكانت في مقدمتها متابعة لعيد ميلاد اللاعب محمد صلاح، وتشييع جنازة شاب مات حرقا في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وتم تشييعه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، ومن التقارير الإنسانية تشييع جثمان شاب لقى مصرعه بحادث قبل زواجه بأيام في محافظة الشرقية.

والدة محمد صلاح تهنئه بعيد ميلاده بصورة مع طفلته «مكة»

هنأت والدة محمد صلاح ابنها اللاعب الدولي بعيد ميلاده، الـ29، الذي يحل اليوم الموافق 15 يونيو، وذلك من خلال بوست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتضمن البوست صورة للاعب مع طفلته «مكة»، وجاء فيه: «كل سنه وانت حبيبي والعمر كله في هنا وراحة بال ودايما متألق وفرحان وموفق بإذن الله».... التفاصيل من هنـــا

شقيقة «علاء»: أحرقوه حيا وكان بيصرف علينا

«أخويا الكبير مات علشان مدفعش رشوة، ولعوا في ورشته وهربوا» بحرقة وحزن شديدين تحكي «دعاء» شقيقة الشاب علاء الدين طاهر مسعد مسعد 25 سنة، ابن قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل ما حدث معه في منطقة مربع الورش في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة... التفاصيل من هنـــا

السجن 5 سنوات لـ10 متهمين وبراءة 14 في أحداث شغب قرية الكرم بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها في في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، في مايو من عام 2016، على خلفية إشاعة حب بين تاجر وربة منزل، بالسجن لمدة 5 سنوات على 10 متهمين فيما برأت ذات المحكمة 14 متهما آخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة. ... التفاصيل من هنـــا

«العمدة» يحتفل بطلاقه بـ«تورتة»

واقعة فريدة ومختلفة شهدتها مدينة الأقصر، حيث خرج شاب من أبناء المحافظة في بث مباشر يحتفل خلاله مع محاميه وأصدقائه بطلاقه، وحصوله على حكم براءة فى دعوى أقامتها ضده طليقته، وهو الشاب محمد العمدة، الذى يعمل بإحدى شركات البترول في الأقصر، وبطل القصة، يقول، خلال البث المباشر، إنه تعرض لكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية بسبب طليقته التى خدعته، بحسب قوله، بعد حصولها على كل حقوقها المشروعة بعد الطلاق... التفاصيل من هنـــا

حريق بمستشفى الصدر بأسيوط يتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا

تسبب حريق محدود في لوحة محول الكهرباء الخاص بمستشفى الصدر في مدينة أسيوط، ، فى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بصورة مؤقتة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح. ... التفاصيل من هنـــا

قتله صديقاه لسرقة «آيفون» بالعاشر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول، وملقى في منطقة زراعية بمدينة العاشر من رمضان، بعد ساعات من اختفائه، وتبين أن صديقيه وراء الواقعة لسرقة هاتفه «الآيفون»... التفاصيل من هنـــا

إصابة سيدة حامل بتسمم حاد لتناولها «حبة الغلة» بالبحيرة

أصيبت سيدة عشرينية بحالة تسمم حاد، بعدما تناولت حبة لحفظ الغلال، بمركز المحمودية في محافظة البحيرة، حيث تم نقلها إلى المستشفى المركزي، وجرى تحويلها إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، لتلقي العلاج اللازم. ... التفاصيل من هنـــا

وفاة مسن وحيدا في دار إيواء بالشرقية

عاش في الشارع، نام على الرصيف، عانى من جحود أبنائه، فجأة وجد يد الرحمة تمتد، دار رعاية قررت أن تمنحه حياة جديدة، وأصبح هناك من يرعاه ويهتم لأمره، لكن القدر لم يمهله طويلا، مات مقهورا، رغم أنه لم يعلم أن ابنه رفض زيارته أو التواصل معه تلفونيا، وفقا لمسؤولي الدار... التفاصيل من هنـــا

جنازة بدل الزفة

بدلًا من أن يشاركوا في زفافه الذي كان مقررًا له بعد أيام قليلة، شيّع أهالي الزقازيق جثمان شاب توفي، أمس في حادث تصادم بمدينة الزقازيق قبل موعد زفافه بأيام فيما نجت عروسه. ... التفاصيل من هنـــا