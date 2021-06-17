محافظ أسيوط يشهد إهداء أحدث أجهزة تشخيص لـ«رمد الأزهر»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إهداء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية و«أوركيديا» للصناعات الدوائية، أحدث جهازين لتشخيص المياه البيضاء إلى أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وتضمنت الأجهزة التشخيصية الحديثة جهاز قياس ضغط العين بالكمبيوتر، وجهاز تحليل خلايا القرنية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «عينيك في عينينا لمحاربة العمى»، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن تقديم عدد من النظارات الطبية لبعض الحالات من الفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور محمد المدثر، رئيس أقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتورة مريم عازر، مدير قطاع شمال الصعيد بشركة «أوروكيديا»، وعدد من القيادات التنفيذية لمؤسسة «صناع الخير»، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات، التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني في رفع كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية عامةً، وخاصة ما قدمته مؤسسة صناع الخير للتنمية، وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، من إهداء أقسام الرمد بجامعة الأزهر فرع أسيوط للجهازين، اللذين يساعدان على تمكين أطباء العيون من تقديم خدماتها بالشكل الأفضل، وتشخيص عدد كبير من الحالات التي كان يصعب تشخيصها، وتوفر نفقات مالية وجهد نفسي وبدني على المريض.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن إهداء صناع الخير وأوركيديا للجهازين لدعم أقسام الرمد بطب الأزهر بأسيوط يمثل دعماً كبيراً لجامعة الازهر فرع أسيوط، في تقديم خدمات أكبر لمرضى العيون في النطاق الجغرافس الذي تخدمة الجامعة، مقدماً الشكر والتقدير والامتنان لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وشركة أوركيديا لمساهمتهما في علاج مرضى العيون من الأسر غير القادرة في الصعيد، بما يعود بالنفع على فئات المجتمع.

وأضاف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إهداء صناع الخير وأوركيديا لأحدث أجهزة تشخيص المياه البيضاء لأقسام الرمد بطب جامعة الازهر بأسيوط، يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية، وخاصةً في محافظات الصعيد، من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة، للكشف على عيون المواطنين، والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون، وتسليم النظارات، وإجراء الجراحات المطلوبة بالمجان تماماً، وكذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية، من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبي، لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، المشرف العام على المبادرة، أن تنفيذ تلك المبادرة مستمر للعام الرابع على التوالي، لتصنع نموذجاً رائداً للمبادرات الأهلية التي تنجز بشكل فاعل في تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضي العيون الأكثر احتياجاً فى القرى والاماكن النائية والبعيدة والأكثر فقراً.

وأضاف أنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشيخص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات، واستكمالاً لهذا النهج، تم تزويد أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية المطلوبة، تأكيداً على إيمان المبادرة والقائمين عليها بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة في علاج أمراض العيون، حتى تقوم بدورها الأمثل في إنقاذ عيون ملايين المصريين من الإصابة بالأمراض.