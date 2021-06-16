محافظ أسيوط يفتتح إحلال وتجديد محطة صرف صحي «درنكة»

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أعمال الاحلال والتجديد لمشروع محطة الصرف الصحي بقرية «درنكة»، التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بتكلفة 18 مليون جنيه، من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

تم افتتاح محطة الصرف الصحي بقرية «درنكة»، بحضور حسني درويش، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط، وقيادات شركة المياه والصرف الصحي، حيث قام محافظ أسيوط ورئيس الشركة بإزاحة الستار على اللوحة التذكارية للمشروع، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة، وشهد تجارب التشغيل، كما استمع إلى شرح من مدير المشروع لأقسام المحطة وأعمال الإحلال والتجديد، التي تمت بها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.

وشدد المحافظ، خلال الافتتاح، على أهمية مشروعات الصرف الصحي التي يجري إنشاؤها بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإحلال وتجديد محطات الصرف، لاستيعاب التوسعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

كما أكد محافظ أسيوط على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل، حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقاً لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيداً بجهود القيادة السياسية في المضي قدماً في تنفيذ برامج التنمية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة تضمنت رفع الطاقة التصميمية لاستيعاب كميات المياه الواردة للمحطة حتى عام 2037، وذلك بتوريد وتركيب عدد (3) طلمبات، تبلغ طاقة الطلمبة الواحدة 150 لتر/ ثانية، وإحلال وتجديد خط طرد المحطة، وعمل آخر إضافي بقطر 500 مم، وإضافة نظام المطرقة المائية، لتجنب انفجارات خطوط الطرد، بتكلفة 18 مليون جنيه، من خطة الإحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة، وأضاف أنه يجري حالياً تأهيل المحطة للحصول على شهادة TSM.