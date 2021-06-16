كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2021، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد الأوائل 292 طالباً وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، موضحة أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 منذ قليل من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني عقدت ورقياً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لسير العملية الامتحانية بشكل جدي دون أي معوقات تواجه الطلاب، لافتة إلى أن نسبة النجاح تخطت 83% على مستوى جميع الإدارات التعليليمة التابعة لها.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إدارات جنوب الجيزة وإدارة الوراق وإدارة الشيخ زايد وإدارة العمرانية وإدارة أكتوبر التعليمية تصدرت الإدارات التعليمية التي حصلت على الدرجات النهائية، موضحة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 163507 طالبا وطالبة نجح منهم 135267 طالباً وطالبة.

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واعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 درجتها العظمى 280 درجة، وهي التي يتم على أساسها التنسيق للثانوية العامة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقة أو مدارس الثانوية الفندقية.

ولفت الوزارة إلى أن كل مديرية مسئولة عن إعلان نتيجتها بالتنسيق مع المحافظة، وإعلان أوائل الشهادة الإعدادية 2021.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2021

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 عقدت على مستوى كل مديرية، موضحاً أن المديريات هي المسؤولة عن إعلان نتائج الامتحانات، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مراقبة ومؤمنة جيداً، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تابعت سير لاعملية الامتحانية بشكل مستمر منذ أول أيام عقد الامتحانات في جميع المحافظات للوقوف على سير العملية الامتحانية والتأكد من أنه عدم وجود أي معوقات أو مشكلات واجهت الطلاب.