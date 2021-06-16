شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة.. تعرف عليه

يترقب المصريون خلال الوقت الحالي الإعلان عن إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بإصدار العملات البلاستيكية وبدء التداول والتعامل بها، فضلًا عن تساؤلات شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة.

إصدار العملات البلاستيكية المصرية خلال أيام

ومن المنتظر إعلان البنك المركزي عن بدء طرح العملات البلاستيكية الجديدة لفئة 10 جنيهات خلال الايام القليلة المقبلة، والتي ستصدر عن دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتوقع افتتاحها بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وحتى تلك اللحظة لم يفصح البنك المركزي عن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة.

وفقا لما أعلنه البنك المركزي فإن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة سيكون مثل باقي العملات البلاستيكية المنتشرة في العالم، وستكون من مادة «البوليمر».

العملات البلاستيكية المصرية ضد المياه والتزيف

وسيكون شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة مختلف عن الشكل التقليدي للنقود الورقية، كما أنها ضد التلف، يمتد عمرها لفترات أطول من نظيرتها الورقية، وضد المياه، وذات فاعلية أكبر أمام محاولات التزييف، وصديقة للبيئة.

وتتمتع العملة البلاستيكية بالمقاومة بشكل كبير لنقل الميكروبات أو الفيروسات، رغم أنها أكبر تكلفة في طباعتها من نظيرتها الورقية إلا أنها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وتتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية.

وستبدأ خطوط الإنتاج بالمطبعة الجديدة طباعة النقود البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، وطرحها في الأسواق، وستتداول مع النقود الورقية، ولاحقًا تُطبع النقود البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا، وباقي فئات العملة الورقية في مصر.

وتستخدم دول عديدة العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، والسعودية وهى دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.