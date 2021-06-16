وفاة والد الفنان جمال يوسف

أعلن الفنان جمال يوسف، وفاة والده يوسف زكي عبدالفتاح، عصر اليوم الأربعاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء والرحمة له.

وكتب جمال يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله والدى الحبيب الحاج يوسف ذكى عبدالفتاح.. وصلاة الجنازة بعد المغرب في مسجد الجامع امتداد 15 مايو.. والدفن بمقابر الأسرة 15 مايو».

يذكر أنّ الفنان جمال يوسف، أعلن في شهر يناير الماضي، تعافيه من سرطان البلعوم بعد تلقيه 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، بعد اكتشاف ورم في الغدة اللميفاوية خلف أذنه، وتسببت جلسات العلاج الإشعاعي في دخوله لغيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة، بالإضافة إلى إصابته بحروق في رقبته والتهابات شديدة في أحباله الصوتية.

وتلقى جمال يوسف خلال فترة مرضه، دعما كبيرًا من الوسط الفني وعقب تعافيه بشكل نهائي تعاقد على عملين خلال الموسم الرمضاني هذا العام هما «ضل راجل» مع ياسر جلال و«لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، حيث تم تصوير معظم مشاهده في هذا المسلسل بلبنان.