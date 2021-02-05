جمال يوسف يشتكى من تعرض زوجته للمضايقات: «حد عرض عليها تشتغل سكرتيرة»

تحدث الفنان جمال يوسف عن تجربة مرضه بالسرطان، قائلًا: «استفدت من التجربة أن ربنا كبير قوي لأن أنا كنت ميت ومراتي كنت بكلمها على أساس أن أنا خلاص ميت وأني أقف على رجلي تاني فده لأن ربنا كبير، ووراني حقيقة حاجات كتيرة عشان أخلي بالي على ولادي بعد كده».

واشتكى «يوسف» من تعرض أبنائه للتنمر، مضيفًا خلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل وإدوارد، في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم»، ضمن شبكة قنوات «أوربت»: «ولادي شافوا اللي مشفتهوش ولادي وهما معايا بيتعاملوا أحسن معاملة، لكن وأنا مش موجود محدش بيعبرهم وهما عاملين أقوياء ويقفوا جنب مامتهم ومامتهم مش عارفة تعمل إيه، تشوف جوزها ولا تستحمل المضايقات ولا تعمل إيه».

واشتكى جمال يوسف من تعرض زوجته للمضايقات قائلا: «إحنا حتى ولا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية يقول كده ولا اليهود بيعملوا كده»، مشيرًا أن أحدهم دخل لزوجته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعرض عليها أن تعمل لديه سكرتيرة، واستنكر «سكرتيرة إيه ده أنا معيشهم هوانم والحمد لله عايش في كمبوند وعايش كويس».

وأثنى جمال يوسف على زوجته قائلًا «لما كنت بقوم من النوم وهي بتديني جرعة الدواء وكان الدواء بالنسبة لي في المحاليل وكنت الاقيهم نايمين على الأرض وهي بتبوس في رجلي».