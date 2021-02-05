«حديث المساء».. فوز المارد الأحمر ودموع جمال يوسف ومداخلة وزيرة الهجرة

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الخميس، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث احتل فوز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري ضمن منافسات كأس العالم للأندية اهتمامات البرامج المختلفة.

مساء dmc يحيي ذكرى رحيل نادية لطفي

وأجرى رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» مداخلة مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والناقد الرياضي محمد الجزار.

كما ناقش تطورات أزمة جائحة كورونا مع الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، وفي الفقرة الحوارية أحيا الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفي، واستضاف جاسمين وسلمى وريحانة أحفاد الفنانة الراحلة نادية لطفي.

الحياة اليوم يجري مداخلة مع وزيرة الهجرة

كما ناقش الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» فوز النادي الأهلي وأجرى مداخلة مع محمد محمود أحد مشجعي نادي الزمالك بقطر وايضًا مداخلة مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب والدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي الفقرة الحوارية استضاف سارة يحيى المتحدث الأعلامي لحملة «أريد حلا» والدكتور أشرف همام رئيس مركز المعلموات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقا، كما ناقش فوز النادي الأحهلي مع هشام حنفي، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا.

شريف عامر يكشف تفاصيل مسبار الأمل الإماراتي

أما الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» فقد ناقش الانجاز الإماراتي باقتراب وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وأجرى مداخلة مع المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يكشف عن بعض مهام مسبار الأمل.

بثينة توكل وإدوارد يستضيفان جمال يوسف

أما الفضائيات العربية والمشفرة فقد استضافت الإعلامية بثينة توكل وإدوارد الفنان جمال يوسف، وذلك في برنامج «القاهرة اليوم» للحديث حول أزمة إصابته بمرض السرطان ورحلته مع المرض اللعين وتأثير ذلك على أسرته، وحرصوا على تكريمه بدرع البرنامج وبكى الفنان جمال يوسف تأثرًا بذلك.

كما استضافت بثينة توكل الطفل منذر مهران شبيه الفنان محمد رمضان في طفولته والذي مثل معه في أحد أغانيه وكذلك استضافت المطربة شهد الشعراوي.