عاجل.. السيطرة على حريق التهم 70 نخلة بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في زراعات النخيل بمدينة موط، دائرة مركز الداخلة، دون خسائر بشرية

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من العميد حسام القرنشاوي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بتفحم حوالي 70 نخلة مثمرة وغير مثمرة، في حريق بمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة 3 أفدنة بمنطقة «الإسعاف»، زمام منطقة «عين مهران»، بمدينة موط، بدائرة مركز الداخلة، أسفر عن تفحم حوالي 70 نخلة دون خسائر بشرية.

جرى إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمساكن المجاورة، وتجري حالياً أعمال تبريد الحريق، لمنع اندلاعه مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب الحريق وملابسات الواقعة.