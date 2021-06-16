وكيل أوقاف مطروح: عامل المسجد والإمام سواء في خدمة بيوت الله

عقد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح، الشيخ حسن عبد البصير عرفة، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، مع عدد من العاملين بمساجد مدينة مرسى مطروح من المؤذنين والعمال.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالعاملين بالمساجد، منوهاً أن «دورنا جميعاً في بيوت الله لا تفاضل فيه ولا تمايز، إنما نحن نتكامل في خدمة بيوت الله، الإمام مؤتمن ومسؤول عن أمانته، والعامل المرابط لتنظيف المسجد مؤتمن ومسؤل عن أمانته، وله مكانته ومنزلته»، مشيراً إلى قول النبي، صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة: أن امرأةً سوداءَ كانتْ تَقُمُّ المسجد، ففقَدَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، فقالوا: ماتت، قال: «أفلا كنتم آذَنتُموني»، فكأنهم صغَّروا أمرَها، فقال: «دُلُّوني على قبرها»، فدَلُّوه، فصلَّى عليها، ثم قال: «إن هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلْمةً على أهلها، وإن الله تعالى يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم» (متفق عليه).

أوقاف مطروح: الرابط بين العاملين بالمساجد الحب فى الله

وتطرق وكيل وزارة أوقاف مطروح خلال لقائه بعمال المساجد بمدينة مرسى مطروح إلى أن الرابط بين العاملين في خدمة المساجد على اختلاف طبقاتهم هو الحب في الله على غير أرحام ولا مصالح ولا محاباة وإنما تواد وتراحم وأخوة لله ومن أجل مرضاته.

تنظيف مساجد مطروح وتعقيمها لمواجهة كورونا

وأوصى وكيل وزارة أوقاف مطروح بخدمة بيوت الله والعناية بها تنظيفا وتعقيمها لمواجهة وباء الكرونا بما يجلب البركة ويزيد النعم ويدفع النقم ، وحذر من التراخي في العمل وإهمال بيوت الله.

أوقاف مطروح تحث العمال على دعم صكوك الأضاحي

وحث وكيل وزارة أوقاف مطروح جميع العاملين فى المساجد على الدعم الكامل لمشروع الصكوك جمعا وتوزيعا حرصا على حقوق الفقراء والمساكين والعمل على التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع المطروحي.