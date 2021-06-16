منتج فيلم «ريتسا» يوضح حقيقة اعتذار عدد من الفنانين عن العمل

نفى أيمن يوسف، منتج فيلم «ريتسا» ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن اعتذار عدد كبير من الفنانين عن المُشاركة في فيلمه الجديد «ريتسا»، ما وضعه في مأزق كبير خلال فترة التحضيرات، مؤكدًا أنّه كلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح « يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم ريتسا بمثابة عمل سينمائي مختلف، يُقدم لأول مرة، مشيرًا إلى أنه عمل ضخم جدًا، قائلا: « «إحنا كنا بنسكن ٨ فنانين رئيسيين ودي حاجة مش سهلة، فكنا نستقر على فنانين وعلى ما يتم اختيار الباقي يكونو اللي تم اختيارهم مرتبطين بتصوير آخر».

وتابع: « في الآخر إحنا كشركة استقرينا على أبطال للعمل هما اللي كنا بنحلم نشوف الفيلم بيهم».

أما عن موعد عرض فيلم «ريتسا»، قال «يوسف»: «لسه محددناش ولكن فيلم ريتسا هو عمل رومانسي أول لما نلاقي التوقيت يسمح بعرض فيلم من النوعية دي هنعرض على طول».

يذكر، أن فيلم «ريتسا» بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى ومريم الخشت وكارولين عزمى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.

وأنتج «يوسف» مؤخرًا فيلم «زنزانة ٧» وحقق نجاحًا كبيرًا في السينما، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنه فضالي ومدحت تيخة، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.