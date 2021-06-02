أنور عمرو يضع الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا»

يضع الموزع أنور عمرو، اللمسات الأخيرة للموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم «ريتسا»، بطولة كل من، أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من عمليات المكساج والمونتاج الخاصة به.

فيلم «ريتسا» تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

الموزع الموسيقي أنور عمرو، لديه أكثر من 20 عاما من الخبر في مجال الموسيقى بالشرق الأوسط وأوروبا، وشارك في العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن بمصر والوطن العربى، أبرزهم، الكينج محمد منير، الفنانة التونسية لطيفة، المطربة المغربية جنات، واللبنانية مايا دياب، مدحت صالح، إيهاب توفيق.

حصل الموزع أنور عمرو على دبلوم التأليف الموسيقى من الأكاديمية الملكية للموسيقى ببريطانيا، واستكمل دراساته الفنية فى إيطاليا، وحصل على العديد من الكورسات الخاصة بالهندسة الصوتية، وتكنولوچيا الصوت، وإنتاج الموسيقى الحية، كما اجتاز بنجاح الكورس الخاص بالمؤلف والمنتج الموسيقى هانز زيمر، الحائز على عدة جوائز أوسكار، وجرامى، وجولدن جلوب فى الموسيقى التصويرية.

يذكر أن أنور ألف ووزع الموسيقى، لعدد كبير من إعلانات الشركات العالمية، وصمم العديد من العلامات الموسيقية المميزة لهذه الشركات، كما ساهم فى عدد من الحملات الفنية الدعائية لكبرى الشركات فى العالم عن طريق العمل مع أكبر موقعين لبيع تراخيص استخدام الموسيقى فى العالم «إنڤاتو» و«بوند 5»، حيث يعد أنور الموسيقى المصرى والشرق أوسطى الوحيد المعتمد كمؤلف موسيقى لدى هذه المواقع.