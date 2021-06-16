مستشار الرئيس: «عدينا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تعليقا على انخفاض الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد: «يجب علينا التفاؤل مع الحذر، والحمد لله نشهد حاليا انخفاضا مستمرا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، وهذا يتضح من الإحصائيات الرسمية، أو ترقب الحالات خارج هذا الإطار، لأن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات أو تستدعي دخول العناية المركزة تنخفض».

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الترقب لحركة التحاليل والمعامل والأدوية، يشير إلى أننا «عدينا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبدأنا الدخول في انخفاض المنحنى، لكن يجب الحذر لأنه ما زال هناك وباء وإصابات، ويجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وتابع أن هناك توجهات وتوصيات من منظمة الصحة العالمية، بتطعيم نحو 20% من سكان أي دولة بحلول شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المنظمة تصدر بياناتها وتوصياتها، بناء على تقارير عن الوضع الوبائي، وكل التوصيات تشير إلى أنه إذا جرى تطعيم 70% من سكان العالم، فإنه يمكن السيطرة على الوباء.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 609 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 274404 من ضمنهم 202650 حالة تم شفاؤها، و 15691 حالة وفاة.