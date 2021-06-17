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حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الخميس 17 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

تتمثل نقاط القوة في الجدي، في المسؤولية المرتفعة التي يتمتع بها، والقدرة الكبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس، ولديهم شعور بالاستقلالية الداخلية التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

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