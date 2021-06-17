حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

تتمثل نقاط القوة في الجدي، في المسؤولية المرتفعة التي يتمتع بها، والقدرة الكبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس، ولديهم شعور بالاستقلالية الداخلية التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

ظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تحسن التخطيط لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.