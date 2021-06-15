حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الجدي بالقدرة على تحمّل المسؤوليّة، والانضباط، والتحكّم بالنفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية وتحسن تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية ويعدك ذلك بتحسن علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.