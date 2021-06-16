«تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»: ضخ 32 مليار جنيه في القروض

قال الدكتور طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنهم ضخوا خلال السبع سنوات الماضية 32 مليار جنيه في قروض لتمويل المشروعات، وهذا يماثل 5 أضعاف ما كان يُضخ في العصور السابقة، لافتا إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع البنك المركزي، والذي خصص 200 مليار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا يعملون مع الجمعيات الأهلية.

تطوير نوعية التمويل

وأضاف «شاش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن نوعية التمويل أيضا حدث بها تطوير، ولم تتوقف عند القروض التقليدية، مثل البرامج التمويلية الجديدة مثل رأس مال المخاطر الذي يدعم ريادة الأعمال، مشددا على أن هناك تغيير في الكم والنوع في تمويل المشروعات.

خدمات أخرى غير تمويلية يقدمها الجهاز

وتابع نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يقدم أيضا خدمات أخرى غير تمويلية مثل التدريب والتسويق، وتوجد طفرة كبيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة تتراوح قيمتها من مليون جنيه إلى 50 ألف جنيه، والمشروعات المتوسطة تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه.

قانون به الكثير من المميزات

وفي تصريحات سابقة، قال «شاش»، إن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي قدم مزايا غير مسبوقة، لم يحظ بها القطاع إلا في السنوات السابقة وفي عهد الرئيس السيسي، ووضع تعريفات واضحة لأصحاب المشروعات ودور الجهاز وقدم حوافز ومزايا، حيث أن 40% من تلك المشروعات الحكومية تعود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% من الأراضي الصناعية التي يجري تجهيزها للمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة.