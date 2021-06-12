يحلم كل شاب بأن يكون لديه مشروعا خاص به، وبعضهم لا يمتلكون الأموال للبدء في مشروعات صغيرة، وعلى الرغم من إتاحة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا ان البعض لا يعرف الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم «الوطن»، الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطوات الحصول عليه، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح الجهاز الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي كالتالي:

-عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع مسجل بالشهر العقاري وثابت به التاريخ.

- البطاقة الضريبية

-السجل التجاري.

-إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

-بطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة من المكاتب في المحافظات التابع لها المواطن.

- دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع. - صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

شروط الحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أتاح الصندوق عدة شروط للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي كالتالي:

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 21 عاما.

- أي مواطن لديه فكرة مشروع.

- يجب أن يجيد القراءة والكتابة.

-يجب أن يكون المتقدم للحصول على تمويل من الجهاز حسن السمعة.

- ألا يكون متعثرا في سداد قروض من البنوك أو من أي جهة أخرى.

- التفرغ لإدارة مشروعه

- أن يكون عنوان سكنه بنفس المحافظة محل النشاط .

- ألا يزيد عدد العاملين في المشروع على 5 أفراد.

خطوات الحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واعلن الجهاز خطوات الحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي كالتالي:

- أن يكون لدى المتقدم للحصول على التمويل لديه دراسة جدوة وفكرة جيدة.

- إذا لم يكن لديه فكرة فهناك مختصون يقدمون له أفكارا في الجهاز ويدربونه على كيفية تنفيذها. - يتم تدريب المتقدم للحصول على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجان.

- بعد الاستقرار على الفكرة يتم إعداد خطة عمل للمشروع.

- يتشاور صاحب المشروع مع الجهاز في اختيار المكان المناسب للمشروع.

- تسهيل خطوات ترخيص المشروع .

- يبدأ جهاز تنمية المشروعات في إعطاء قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-يقوم الجهاز بمتابعة المشروع بعد أول شهر ثم بعد 90 يوم ومتابعة دورية للتاكد من انتظام العمل.