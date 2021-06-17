تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولي الأفريقي للطب الرياضي

تستضيف مصر المؤتمر الأفريقي الدولي للطب الرياضي، الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تأكيدا وتواصلا للريادة المصرية للفعاليات الرياضية في القارة السمراء.

وينفذ الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، هذا المؤتمر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بعنوان «آفاق وتحديات الطب الرياضي وطرق الوقاية في الدورات الأوليمبية في ظل جائحة كورونا».

وزير الشباب والرياضة يفتتح الجلسة الافتتاحية

ونستعرض في التقرير التالي، تفاصيل فعاليات المؤتمر الأفريقي للطب الرياضي؛ إذ تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في العاشرة صباح اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والبروفيسور كونستانت رو، رئيس الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، والدكتور مصطفى بيراف، رئيس اللجان الأوليمبية الإفريقية «الأنوكا»، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، والدكتور خالد مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي.

ويضم المؤتمر 3 جلسات تتناول عدة محاور، منها: «الرياضة مدخل للصحة النفسية، الفحص الشامل للقلب والأوعية الدموية للرياضيين قبل المشاركة فى المنافسات الرياضية، التجربة المصرية في تطوير جراحات الكتف، المكملات الغذائية والمنشطات المحظورة في مجال الرياضة، بدائل المنشطات الطبيعية للرياضيين، الصلابة العقلية مع أبطال الأولمبياد، اللقاح ضد فيروس كورونا، المستجدات الحديثة وطرق الوقاية في ظل جائحة كورونا».

ويشارك في الجلسات النقاشية مجموعة من المتخصصين، منهم الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، والدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منطمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور باتريك كوكر، رئيس اللجنة الطبية بالأنوكا، والدكتور باسم فليجه، الخبير الدولي في الإصابات الرياضية، والدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب، والدكتور شريف عزمي، والدكتور على رمضان، عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي.