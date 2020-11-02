لأول مرة.. "طب بنها" تمنح الدكتوراة والماجستير والدبلوم في الطب الرياضي

قرر المجلس الأعلي للجامعات وكلية الطب بجامعة بنهــا إسناد الإشراف ورئاسة قسم الطب الرياضي المستحدث بالكلية إلى الخبير الدولي حسني عبد الرحمن، ويعتبر الدكتور حسني عبد الرحمن مؤسس الطب الرياضي في مصر وأفريقيا، وعضو الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، وعضو لجنة الخبراء في اتحاد الاتحادات الاولمبية الصيفية، ورئيس لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة اليد عضوا بالاتحاد العالمي "الوادا" للمنشطات، والرئيس السابق للجنة الطبية والمنشطات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف).

ويعتبر برنامج دراسات الطب الرياضي والتي اختصت به طب بنهــا دون الجامعات الأخري لارتقاء وتخريج طبيب طب رياضي متميز ذو قدرات ومهارات عالية بجميع فروع الرياضة الدقيقة، وذلك من خلال مقرارات دراسية والتطبيقات العملية والتدريب علي الأسس الحديثة في الأداء والتدريب والبحث العلمي، وبهذا تنفرد كلية طب بنهــا في امتداد سوق العمل الرياضي بتأهيل واعداد طبيب ذو قدرات متميزة في الطب الرياضي والرعاية الصحية العالية علي المستوى العالمي والاقليمي والدولي.

يذكر أن طبيب الطب الرياضي يستطيع أن يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الحديثة في اختيار الرياضيين وإعدادهم طبيا والوقاية ومتابعة البرامج الحديثة في التدريب والتغذية وإصابات الملاعب والتغذية والمنشطات، بل و يتضمن الرنامج الدراسي إعداد وتأهيل وتدريب طبيب الطب الرياضي علي الاهتمام في العناية بصحة المواطنين بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض من خلال تحسين مستوى الأداء البدني الذي ينعكس إيجابيا علي أسلوب الحياة اليومية في المجتمع وتأكيدًا لشعار منظمة الصحة العالمية شعار الرياضة للجميع.

وتأكيدًا من الجامعة والكلية لتأهيل وتخريج الكوادر الطبية المتخصصة في الطب الرياضي فإنه يمكن للحاصلين علي التخصصات الآتية التسجيل مباشرة في درجة الدكتوراة في الطب الرياضي ماجستير العظام ، الطب الطبيعي (الروماتزم والتأهيل).

وسيتم فتح باب التسجيل بالكلية لدرجه الدبلوم والماجستير والدكتوراة خلال شهر نوفمبر الجاري، كما ترحب الكلية بالوافدين من الدول الافريقية والعربية علما بأن الدراسة باللغة الانجليزية، وجميع الشروط متوافرة علي المنافذ الاكترونية للكلية والجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى القاضي "عميد كلية طب بنها" على حرص الجامعة على دعم هذه التخصصات الجديدة، حيث يعتبر قسم الطب الرياضي بجامعة بنها الأول والوحيد على مستوى جامعات بنها، كما وجه كامل شكره وتقديره للقائمين على هذا القسم برئاسة الدكتور حسني عبد الرحمن.