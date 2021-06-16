بوتين بعد لقاء الرئيس الأمريكي: روسيا من أكبر الدول النووية في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عليهما مسؤولية للاستقرار الاستراتيجي في العالم أجمع، قائلًا: «بطبيعة الحال نحن نعرف أننا من أكبر الدول النووية سواء من حيث الرؤوس النووية أو الأسلحة الأخرى، ولذلك نحن لدينا أكبر جودة في الأسلحة النووية والمقدرات العسكرية، ونحن ندرك أننا يجب أن نتحمل هذه المسؤولية بجدية».

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك مشاورات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مستوى الوكالات، خصوصًا على مستوى وزارات الخارجية بين البلدين، حيث إن زملاءه بوزاره الخارجية سيواصلون مشاوراتهم، وسيتم الترتيب لاجتماعات، بالإضافة لتحديد إطار زمني وأماكن هذه الاجتماعات.

وعن تقييمه العام عن اللقاء، ذكر الرئيس الروسي: «أعتقد أنه لم يكن هناك عدوانية من جانب بايدن، بالعكس اجتماعنا جرى في جو مثمر وبناء، وتقييمه هو أننا ناقشنا عددًا من القضايا وكلانا عبرنا عن رغبتنا في فهم بعضنا البعض، وإيجاد أرضية مشتركة، لذا كانت المحادثات بيننا بناءة، وبالنسبة للهجمات السيبرانية نحن اتفقنا أننا سنبدأ المشاورات في هذا الخصوص وأعتقد أنه من المهم جدًا أن نفعل ذلك».