يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور والطلاب عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، عقب اعتماد النتيجة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث حجرص على تهنئة الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية تليفونيا، كما هنأت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الطالبات، مؤكدة أنهن اجتهدن كثيرا للوصول إلى هذه المراكز.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ.. ترتيب الإدارات

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، وفق ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، «بيلا، سيدي غازي، قلين، دسوق، شرق كفر الشيخ، الرياض، غرب كفرالشيخ، فوه، الحامول، سيدي سالم، بلطيم، مطوبس، برج البرلس»، والحاصلين على الدرجة النهائية عددهم 10 طالبات.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ.. الطالبات

ووفق إعلان محافظة كفر الشيخ، فجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ« كلها بنات» كالتالي:

- شهد ماهر فراج السيد، الحاصلة على المركز الأول من مدرسة صندلا الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ.

- منة الله ولقد محمد فتح الله، الحاصلة علي المركز الثاني من مدرسة أبو مصطفي التابعة لإدارة الرياض.

- ريهام السعيد عبد العزيز الهنداوي، الحاصلة على المركز الثالث من مدرسة الخادمية التابعة لإدارة سيدي غازي.

- مايا سمير محمود أبو زيد، الحاصلة على المركز الرابع من مدرسة الكوم الطويل التابعة لإدارة بيلا.

- ندى محمد محمد حسن، الحاصلة على المركز الخامس بمدرسة النشاوي التابعة لإدارة الحامول.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ.. من المركز السادس

كما أعلنت محافظة كفر الشيخ، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، بالمراكز الأخيرة وجاءت كالتالي:

- خلود سمير سعيد أحمد طايل، الحاصلة على المركز السادس بمدرسة فوه بنات التابعة لإدارة فوه.

- ندى على ابراهيم عبدالحافظ، الحاصلة على المركز السابع من مدرسة الشهيد أحمد الديهي، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ.

- سلسبيل خالد جاد الله عبدالرحمن، الحاصلة على المركز الثامن من مدرسة الخاشعة التابعة لإدارة بلطيم.

- أصالة حسام الدين موسي، الحاصلة على المركز التاسع بمدرسة الشهيد هشام التابعة لإدارة قلين.

- فرحة رضا عوض متولي، الحاصلة على المركز العاشر بمدرسة العباسية التابعة لإدارة الرياض.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم، غدا النتيجة بالمدارس.