يترقب عشرات الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 في محافظة كفر الشيخ، بعدما تم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة منذ قرابة الأسبوع، وبدأت عمليات التصحيح بالإدارات التعليمية تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021، عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وسيتم نشرها فورا على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الإلكتروني.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، عن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ، حيث أنه من المقرر أن تعلن خلال الساعات المقبلة وبحد أقصى مساء غدٍ الأربعاء، بعد الانتهاء من مراجعة النتيجة في الكنترول المركزي، مشيرا إلى أن عملية التصحيح انتهت في الإدارات وسيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021، فور الانتهاء من المراجعة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ.. الانتهاء من التصحيح

وقال المصدر لـ« الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بكافة المدارس، وجرى مراجعتها من الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية، كما جرى إرسالها للكنترول الرئيسي والمركزي بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث سيتم تحديد موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ، بعد الانتهاء من مراجعتها من الكنترول.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ.. الأوائل

ووفق المصدر المسؤول، فإنه من المحتمل أن يكون موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ، خلال ساعات أو مساء غدا الاربعاء، بعد اعتمادها من محافظ الإقليم، حيث سيحرص على تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021، تليفونيا قبل تكريمهم، فضلا عن تهنئة أولياء أمورهم.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ.. الرابط

كما سيتم إتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021، على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الإنترنت من هنـــــــــــا، وسيتم إتاحة موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الإنترنت من هنـــــــــــــــــا، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر الموقعين، كما سيتم إتاحة موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة كفر الشيخ، على الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك».