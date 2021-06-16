روسيا تعد قائمة بـ17 أمريكيا مُدانا لديها لمبادلتهم بمعتقلين روس

أعلنت هيئة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم، الأربعاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الروسية قائمة بـ17 أمريكيا مُدانا في روسيا، لعملية التبديل المحتملة مقابل الروس الذين يقضون عقوباتهم في السجون بالولايات المتحدة.

وقالت إيفا ميركاشيفا، عضو المجلس العام لهيئة السجون الفيدرالية الروسية، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن القائمة تتضمن مواطنين أمريكيين جرت إدانتهم في روسيا بسبب جُنح محلية أو إجرامية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت «ميركاشيفا» أن 17 أمريكيا موجودون على تلك القائمة، بينهم 9 مُحتجزين في المستعمرات العقابية، و8 في مراكز اعتقال ما قبل المحاكمة، مضيفة أن القائمة تم تشكيلها لأي عملية استبدال محتملة في المستقبل.

وأشارت عضو المجلس العام لهيئة السجون الفيدرالية الروسية، إلى أن القائمة لا تتضمن «باول ويلان»، المُدان بالتجسس، لكنها قد تضم «تريفور ريد»، المُدان بالاعتداء على ضباط شرطة في موسكو، موضحة أنها لا تعلم الأسماء الموجودة في القائمة لأنها بالفعل وصلت وزارة الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، انتهاء قمة بايدن وبوتين في جينيف، بعد أن امتدت للساعة الثانية جولة من المحادثات الموسعة ضمن إطار القمة التي انعقدت اليوم الأربعاء بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وانطلقت جولة المحادثات على نطاق موسع بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا «لا غرانج» في جنيف بسويسرا، بعد إجراء بوتين وبايدن في وقت سابق من اليوم جولة من المحادثات على نطاق ضيق بحضور وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.