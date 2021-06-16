تفوق الطالبات على الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2021

تمكنت الطالبات من خطف النصيب الأكبر من التفوق والنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية عام 2021، بحصول 16 طالبة على الدرجات النهائية، والنصيب الأكبر من عدد أوائل الشهادة الإعدادية، مقابل حصول الطلاب الذكور على 13 مقعدًا في الأوائل، من إجمالي 29 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 78.9% ، وتقدم للامتحانات عدد 92859 طالبا وطالبة للامتحان، نجح منهم 72575 طالبا، بنسبة نجاح 78.9%، 29 طالبا حصلوا على درجة 100%، 16 من بينهم بنات.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، عن رابط جديد لنتيحة الشهادة الإعدادية لعام 2021 في الإسكندرية، برقم الجلوس، وذلك بسبب الضغط على الموقع الرسمي الخاص بالمحافظة، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

http://www.nat.alex-edu.com/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط مباشرةً، مع كتابة رقم الجلوس بكل طالب، وسيتم ظهور النتيجة.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية ، إن نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت على اللينك الخاص الذي تم رفعه في الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واعتمد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، كما أعلن عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية عام 2021 الاسم واسم المدرسة والمجموع الكلي لكل طالب