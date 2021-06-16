بالأسماء.. أوائل الشهاده الإعدادية 2021 بمحافظه الإسكندرية

تنشر «الوطن» أسماء الاوائل في الشهادة الإعدادية في الإسكندرية عام 2021، وذلك بعد اعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، منذ قليل اليوم الأربعاء.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لعام 2021 في الإسكندرية:

آلاء شحاته أحمد أحمد، إدارة المنتزه التعليمية. بشري وديع نظير سيدهم، إدارة وسط التعليمية. حازم محمد يوسف محمد، إدارة برج العرب التعليمية. محمد مصطفى حسن متولي، إدارة المنتزه التعليمية. شمس علاء علي الشيخ، إدارة شرق التعليمية. شهد جلال محمد عبد المحسن، إدارة برج العرب التعليمية. علي أحمد علي عبد العزيز، إدارة برج العرب التعليمية. إسراء ياسر غريب عبد العظيم، إدارة شرق التعليمية. نور المعتز بالله محمد شحاتة، إدارة المنتزه التعليمية. زياد سامي حلمي، إدارة المنتزه التعليمية. أحمد وليد السيد عبد السلام، إدارة وسط التعليمية. محمد حمدي لطفي مصطفى، إدارة وسط التعليمية. ندى أحمد عبد اللطيف، إدارة المنتزه التعليمية. كريستينا سيفين نصيف، إدارة وسط التعليمية. جوزيف هاني دانيال، إدارة المنتزه التعليمية. رودينا ممدوح محمد، إدارة وسط التعليمية. فرح محمد إبراهيم، إدارة غرب التعليمية. منه الله سعيد مصطفى، إدارة شرق التعليمية. شيماء العشري شحاتة، إدارة برج العرب التعليمية. ملك أيمن يونس محمود، إدارة وسط التعليمية. نوران أحمد عبد الراضي، إدارة المنتزه التعليمية. أحمد أسامه سعيد مصطفى، إدارة شرق التعليمية. هشام محمد مصطفى، إدارة الجمرك التعليمية. جاسمين جمال بشاي، إدارة المنتزه التعليمية. محمد أسامه عبد الحميد زكي، إدارة العجمي التعليمية. ميار عصام عبد الرحيم، إدارة غرب التعليمية. كيرلس شنودة فوزي، إدارة المنتزه التعليمية. لمياء أحمد محمد، إداره شرق التعليمية. كيرلس سمير فرج خليل، إدارة المنتزه التعليمية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن 29 طالباً وطالبة حصلوا على مجموع 280 درجة، بنسبة 100%، حيث تم ترتيب الطلاب وفقاً لتاريخ ميلادهم.