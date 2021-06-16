وزير الإعلام الكويتي: دعم حقوق الشعب الفلسطيني سياسة ثابتة لدينا

أكد عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، إيمان بلاده بأهمية دعم القضية الفلسطينية، على كل الصعد الإقليمية والدولية، مشددا على أن هذه «سياسة ثابتة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وجدد المطيري في كلمة أمام أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد بالقاهرة، التأكيد على تضامن الكويت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تجاه ما يشهده من اعتداءات وانتهاكات، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما العدوان الأخير على مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المطيري، أن الواقع العربي بما يشهده من تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات، يفرض علينا وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات الاعلام العربي بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل قضايانا الى العالم الخارجي بمحتوى صحيح ومنطقي وهادف وبطرق إبداعية، مشيرا إلى صياغة استراتيجية إعلامية تشاركية في الكويت حتي العام 2026 تراعي هذه المبادئ.

وشدد على ضرورة تقصي وسائل الإعلام العربية التقليدية منها والحديثة، للحقيقة المجردة في كل انتاج اعلامي كسبيل وحيد لمحاربة الشائعات والمعلومات المضللة ونشر الحقيقة، مطالبا باعتماد خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون العربي بشكل شمولي ومتكامل بما ينعكس على وحدة مسار الفكر الثقافي والإعلامي، ليكون منبرا إعلاميا عالميا صانعا للرسالة الإعلامية الهادفة وناشرا لمعاني السلام والإنسانية.