«الصحة»: إن شاء الله الموجة الرابعة لـ كورونا «متجيش مصر»

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن الفترة الحالية تشهد انكسارا كبيرا في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، ضمن الموجة الثالثة للفيروس، وهو السبب في قله عدد حالات الإصابة والوفيات بشكل ملحوظ، «نتمنى أنه ميكونش فيه موجة رابعة، وإن شاء الله ميكونش فيه موجة رابعة، وأحب أطمن كل المصريين، أن مصر أقل دول العالم في أعداد الإصابة بالفيروس، بالرغم التعداد السكاني».

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عقدت مؤتمر عبر برنامج «زووم» مع نظيرها الألماني منذ ساعتين، وفيه تم الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وجرى خلال المؤتمر استعراض الوضع الوبائي للفيروس في مصر.

وأوضح أن الوزيرة، أكدت في المؤتمر حرص مصر على الانتقال الأمن بين مواطني البلدين بسهولة وطمأنينة، كما أكدت الوزيرة أهمية مشاركه الخبرات المصرية مع الألمانية لمنع انتشار الفيروس عبر نظام صحي قوى في مصر، «كمان تطلعت الوزيرة بأن يكون هناك تعاون بين مركز مجال الصحة العامة والوبائيات بألمانيا، والمركز المصري لمنع انتشار الفيروسات».

وأكد أنه رغم من مرور مصر بـ3 موجات من الفيروس، لكن معدلات الإصابة خاصة في فترات الذروة، لم تتجاوز حد الـ1700 حالة في اليوم، لافتا إلى أن الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للمصابين، حيث أن هناك بعضا منهم، يعتمد على العزل المنزلي والعلاج الدوائي، دون اللجوء إلى مستشفيات الوزارة.

وعن اللقاحات، أشار إلى أن كل اللقاحات التي وصلت إلى مصر جرى التأكد من صلاحيتها ومأمونيتها، كما أنه وبالنسبة للقاح الجاري، صنعه في مصر حاليا سيتم استخدامه محليا وما يتبقى منه سيؤهل مصر لتكون أحد الموردين الأساسيين لشركة «كوفكس» العالمية الخاصة باللقاحات، ومنها ستصل اللقاحات التي جرى تصنيعها في مصر لكل دول العالم، «تنوع مصادر اللقاحات يوفر أكبر قدر ممكن من اللقاحات».