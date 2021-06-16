عاجل.. القبض على شقيقين بتهمة التحرش بطفلة عمرها 4 سنوات في أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على شقيقين عاطلين، لاتهامهما باستدراج طفلة إلى مسكنهما والتحرش بها، في قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم.

وتلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا مفاده، أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على شقيقين، تحرشا بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة.

وأكدت التحريات أن المتهمين استدرجا الطفلة المجني عليها ذات الـ4 سنوات والمقيمة في العقار المقابل لهما، وتحرشا بها داخل مسكنهما، كما أكد والد المجني عليها أن المتهمين استدرجا طفلته وتحرشا بها، وتبين أنهما يبلغان من العمر «30 و32» عاما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.