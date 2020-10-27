ربطوه في عمود إنارة.. "علقة ساخنة" من أهالي قرية لسائق تحرش بطفلة

جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم التحرش بالأطفال، رصدها أهالي قرية في مركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، حين سمع أهالي القرية صرخات طفلة، ليكتشفوا جريمة شاب ثلاثيني "سائق"، قام بالتحرش بها، فأحاط به عدد من الشباب ولقنوه "علقة ساخنة" ثم ربطوه في عامود إنارة.

أبلغ أهالي القرية الشرطة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائق) بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية، عقب قيام عدد من الأهالى بإحدى القرى بدائرة المركز، بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب، لقيامه بالتحرش بطفلة بالقرية.

واقتادت قوة أمنية المتهم إلى مركز شرطة الخانكة وبمواجهته أنكر الواقعة وأدعى أنه كان يلعب مع الفتاة، في حين كذب عدد من شهود العيان رواية المتهم، وأوضحوا أن المتهم كان يتحرش بالطفلة وأنهم حضروا على صرخاتها.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة هتك العرض، وقررت النيابة استدعاء الطفلة وأسرتها لسماع أقوالها ، واستدعاء 4 من شهود العيان على الجريمة.

واتهمت أسرة الطفلة السائق بهتك عرض الطفلة أثناء وقوفها بجانب أحد المنازل في القرية ظنًا منه أن أحدًا لم يشاهده لكن بكاء الطفل كان سببًا في كشف الجريمة.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش وإحالة الطفلة إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.