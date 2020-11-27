الداخلية تكشف تفاصيل ربط شاب في عمود إنارة تحرش بطفلة في الغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل توثيق عامل في عمود إنارة بالغربية، وذلك لاتهامه بالتحرش بطفلة، وتبين من التحريات، أن حداد وعامل، ضبطا الشاب المتهم بالتحرش، وربطه في عمود إنارة، وتسليمه للشرطة، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من شخصين (حداد وعامل- مقيمان بدائرة القسم) بضبطهما (أحد الأشخاص)، وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة خشية من هروبه، دون حدوث إصابات به، لقيامه بالتحرش بكريمة الأول (طفلة- 6 سنوات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الأول والثاني، وحبس المتهم المذكور احتياطيا على ذمة التحقيق.