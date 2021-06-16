الأعلى للجامعات: يجب فحص الطلاب وتشخيص الحاملين لمرض أنيميا البحر المتوسط

أوصى المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، التابع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشئون التعليم والطلاب، بتعميم قرار جامعة طنطا، بشأن إجراء الفحص الطبي الشامل علي جميع الطلاب قبل الالتحاق بالكليات المختلفة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك بالكشف الطبي الشامل وتشخيص جميع الحاملين منهم لمرض أنيميا البحر المتوسط، وفحص أنيميا نقص الحديد.

مجلس جامعة طنطا يوافق على فحص جميع الطلاب

ووافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد أحمد زكي، رئيس الجامعة، علي فحص جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022، وكذلك تشخيص جميع الحاملين منهم لمرض أنيميا البحر المتوسط، فضلا عن فحص أنيميا نقص الحديد.

وأكد مجلس جامعة طنطا، أن المشروع يعد كجزء من مشروع قومي، وذلك للحد من انتشار هذه الأمراض في مصر بين الطلاب، من أجا المحافظة على صحة صحة وسلامة الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تجري سنويا فحصا دوريا وشاملا لجميع الطلاب الملتحقين بالكليات المختلفة، وكذلك عمل ملف طبي لكل طالب بها لمتابعته فضلا عن تخصيص ميزانية من موارد الجامعة للفحص والكشف الطبي والعلاج على نفقة الجامعة لجميع الطلاب، موضحا أن الجامعة بالفعل ستبدأ في الاستعداد وتنفيذ جميع توصيات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التنسيق والكشف الطبي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك كشف وفحص طبي شامل يتم تنفيذه قبل التحاق الطلاب بالكليات قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع عمل ملف طبي لكل طالب يتم متابعته دوريا، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في تخصصات العيادات لتشمل توصيات المجلس الأعلي للجامعات بشأن الأنيميا.