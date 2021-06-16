استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-6-2021

سجلت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، لليوم الثاني على التوالي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الأربعاء، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء نحو 909.714 إلى 912.000 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، 936.70 جنيه، و59.84 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 819.63 جنيه، و52.36 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 702.53 جنيه، و44.88 دولار أمريكي، أما الجنيه الذهب سجل 6,557 جنيه، و418.91 دولار أمريكي، وسجل الكيلو الذهب 936,696 جنيه و59,842 دولار أمريكي، مع العلم بأن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، باختلاف المصنعية.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع في سعر الذهب في بعض الفترات إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.