لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

يهتم الكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب، في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي يمر به العالم، بسبب جائحة كورونا، وتوقف حركة السفر حول العالم، وتغير سعر المعدن النفيس أكثر من مرة على مدار اليوم، واستقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري، في البورصات العالمية وأسواق المال الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، حيث ثبتت الأسعار عند نفس النقطة السعرية منذ أمس الاثنين.

أسعار الذهب في مصر اليوم، وفي إطار اهتمام المواطنين بأسعار الذهب ترصد «الوطن»، خلال السطور الآتية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في منتصف تعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الثلاثاء بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 909.714 إلى 912,000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد؛ ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».