استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 807 جنيهات

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، والتي شهدت انخفاضًا بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات في الجرام حسب نوع العيار، وكان الانخفاض الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 يونيو الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 إلى 6456 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13 يونيو، 944.77 جنيها، و60.41 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 826.69 جنيها، و52.86 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 708.59 جنيها، و45.31 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ وارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في إبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.