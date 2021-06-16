5 أرقام قياسية جديدة لـ«عملاق الشرقية» وشقيقته: «نحلم بسيارة»

أعرب الشاب «محمد شحاتة عبد الجواد»، 33 سنة، الملقب بـ«عملاق الشرقية»،عن سعادته بعد تسجيله وشقيقته «هدى» في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد حصولهما على 5 أرقام قياسية جديدة.

وكشف أطول رجل في محافظة الشرقية، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، عن أن عدداً من المسؤولين في موسوعة جينيس توجهوا إلى قرية «الجمالية»، بدائرة مركز الحسينية، حيث قاموا بقياس طوله وشقيقته، وأبلغوهما بحصولهما على 5 أرقام قياسية، ومنحوهما شهادات رسمية بذلك.

وطالب «عملاق الشرقية» وشقيقته بتوفير سيارة لهما لتسهيل تنقلهما، كما طالب بتوفير معاش له ولشقيقته، وطلب أيضاً من شركات الإعلانات الاستعانة بصورة في نطاق الدعاية، حتى يتوفر لهما دخل يستطيعان العيش من خلاله.

وتحدث الشاب «محمد عبد الجواد» عن ظروفه المعيشية قائلاً: «منعني مرض العملقة النخامية من ممارسة حياتي بشكل طبيعي، خاصةً بعدما فقدت قدرتي على العمل، ورغم ضخامة جسمي، إلا أنه هش، ينخر فيه الألم».

وتابع بقوله: «بدأت أعاني من أعراض زيادة الطول منذ كان عمري 10 سنوات، ولكن ليس بشكل كبير، فقط كنت أطول من أقراني فى نفس السن، وبدأ الطول يزداد تدريجياً، وأمضيت 3 سنوات في المرحلة الإعدادية بصعوبة بالغة، ثم قررت التوقف عن الدراسة، حتى لا أتعرض لمزيد من السخرية والتجاهل، إلى أن أقنعني أحد أقاربنا بالالتحاق بمعهد قراءات لتعلم وحفظ القرآن الكريم، وبعد أن انتهيت من مرحلة الدراسة بمعهد القراءات، حاولت التقديم عدة مرات للحصول على وظيفة بأي مسجد، ولكن دون جدوى».

وأفادت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن «محمد» يمتلك يداً تعد الأكبر على مستوى العالم، ليحصد الرقم القياسي العالمي لأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة، بواقع 31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى، فيما حصل وشقيقته «هدى» على 4 أرقام قياسية أخرى.

واستعان موقع جينيس باستشارة الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة إطالة العظام وإصلاح التشوهات بكلية طب عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء فريقه الطبي من اخصائيي جراحة العظام وهما الدكتور محمد شوبكي، والدكتور محمد نور، بحثاً عن قياس دقيق لأطراف هذه العائلة المصرية من العمالقة.

وحصلت «هدى»، 29 سنة، على 3 أرقام قياسية، وهي أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر، بينما حصل شقيقها الأكبر «محمد»، 34 عاما، على رقمين قياسيين، هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.