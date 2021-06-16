معرض الكتاب 2021.. دورة «كورونا» استثنائية

على قدم وساق يجرى الاستعداد فى وزارة الثقافة ودور النشر لإقامة دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، وعلى غير المعتاد تتضح ملامح الصورة للمعرض المقبل، إذ تتابع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين، التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، كما تواصل اللجنة العليا للمعرض اجتماعاتها بهيئة الكتاب لمناقشة الأفكار المطروحة فى ظروف جائحة كورونا والتى اقتضت، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إقامة المعرض بدون فعاليات ثقافية أو فنية حية والاستعاضة عنها بتنظيم سلسلة من الفعاليات الافتراضية أو «أون لاين»

كما قررت الوزارة حجز تذاكر المعرض للجمهور «أون لاين» تلافياً للتكدس أمام بوابات المعرض. واستعدت هيئة الكتاب بإطلاق منصة رقمية للمعرض والتى تأتى أيضاً تماشياً مع التحول الرقمى، والمقرر تفعيلها خلال أيام قليلة وتضم المنصة جميع التفاصيل والخدمات التى تهم المشاركين وزوار المعرض.

تعمل الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، على مدار الشهور الماضية على التجهيز لإطلاق الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، مع وضع كافة السيناريوهات فى الحسبان، فى ظل ظروف جائحة كورونا، وذلك تحت شعار «فى القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الاستعداد للدورة الحالية يجرى على قدم وساق، حيث تعقد اللجنة العليا للمعرض واللجنة الثقافية العليا العديد من الاجتماعات لتحديد ملامح الدورة الحالية، وتتابع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس هيئة الكتاب لبحث آليات المعرض، حيث توصلت المناقشات إلى قبول جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك بالمعرض هذا العام وثبات أسعار اشتراك الناشرين، (مثل العام الماضى)، فى حين تم تخفيض أسعار المشاركة اللبنانية نظراً لما يمر به البلد الشقيق، بجانب زيادة عدد أيام إقامة المعرض عن كل عام ليصل إلى خمسة عشر يوماً بدلاً من اثنى عشر يوماً وذلك حرصاً على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات لهم، وتعزيزاً لثقافة القراءة والاطلاع.

ويجرى العمل على تخصيص غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فنى وخدمة عملاء «أون لاين» على المنصة وعلى تطبيق «واتس آب»، ووجّهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة التيسير على رواد المعرض هذا العام، وتخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوى القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات.

وشددت وزارة الثقافة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حفاظاً على الصحة العامة، للجمهور والمشاركين، ومنها ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع، ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

وأبدت الدكتورة إيناس عبدالدايم إعجابها بالكتب المقدمة بأسعار مخفضة فى معرض فيصل للكتاب الذى نظمته هيئة الكتاب فى شهر رمضان الماضى، لذلك وجّهت وزيرة الثقافة بإطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيهاً.

وأعلن الدكتور هيثم الحاج على أن عدد دور النشر تجاوز 700 ناشر مصرى وأجنبى بالإضافة إلى التوكيلات، والمعرض يقام بالتنسيق مع وزارات «الدفاع والداخلية والصحة ومحافظة القاهرة».

وقال الدكتور شوكت المصرى، مسئول النشاط الثقافى والفنى بمعرض الكتاب، إن منصة المعرض يجرى العمل حالياً على تجهيزها لتكون جاهزة للانطلاق خلال أيام وأعلنت الوزارة أن التفعيل سيكون يوم الثلاثاء 22 يونيو.

وأضاف «المصرى» لـ«الوطن» أن اللجنة الثقافية العليا تضم مجموعة كبار المبدعين، منهم الدكتور المنسى قنديل والدكتور محمد عفيفى والمنتج محمد حفظى والفنان صبرى فواز، كما يعمل على ذلك نحو 30 فرداً، ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات لقاءات فكرية وعروض كتب وأمسيات شعرية، وفعاليات مخصصة للطفل، مؤكداً أن التحدى الأكبر بالنسبة للجنة هو تنظيم فعاليات تتضمن عناصر متميزة قادرة على جذب الجمهور لمتابعة هذه الفعاليات.

وأوضح «المصرى» أن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات هى المنفذة للمنصة الرقمية، والدخول مجاناً عليها للجميع، ومن خلالها يمكن للجمهور الاطلاع على تفاصيل المعرض وحجز التذاكر الخاصة بدخول المعرض ومنعاً للتكدس أمام البوابات، كما أنه من خلالها يتم التحكم فى أعداد الزائرين بما يحقق عنصر التباعد الاجتماعى كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، استعدادات الهيئة لإصدار مجموعة كبيرة من العناوين فى مختلف السلاسل، للمشاركة فى المعرض منوهاً بأن قصور الثقافة تقدم أسعاراً مخفضة للكتاب فى العموم، لأنها القطاع الذى تخصص له الدولة الدعم الأكبر فى مجال النشر، مشيراً إلى ميزانية مشروع النشر وصل إلى 7 ملايين جنيه مؤخراً.

من جانب آخر، قال الناشر محمود خلف، رئيس لجنة المعارض، باتحاد الناشرين إن دور النشر تقدم تخفيضات متميزة هذه الدورة فى المتوسط 25% وقد تزيد فى بعض الدور المشاركة، بهدف تحريك سوق الكتاب بعد الظروف التى تعرضت لها الصناعة على مدار الفترة الماضية بسبب كورونا، كما أعلنت هيئة الكتاب مشاركة مكتبات سور الأزبكية بالمعرض والتى تقوم بتخفيضات خاصة للجمهور.