Dogs.. عرض على مسرح الجمهورية يتناول مشكلات كلاب الشوارع بمشاركة 21 ممثلا

21 ممثلا من ورشة «أبدأ حلمك 2»، التابعة لمسرح الشباب، يقدمون شخصيات 21 كلبا على مسرح الجمهورية، في العرض المسرحي «Dogs» للمخرج كمال عطية، ويناقش العرض بشكل جاد مشكلة كلاب الشوارع، وما تتعرض له من سلوكيات مؤذية من بعض الناس، وموضوعات أكثر عمومية وتمس قضايا الإنسان وقيمه، مثل الخير والعدل والتوق نحو الحرية.

المخرج كمال عطية، صاحب الفكرة، ومخرج العرض، قال لـ«الوطن»: «جاءتني الفكرة وقت أن كان موضوع ما تتعرض له كلاب الشوارع من أذى من البشر مثارا، وفكرت وقتها في عرض المشكلة في عمل فني يكون جديد من نوعه، على أن يقدم الممثلون شخصيات الكلاب من أنواع مختلفة، منها اللولو والجيرمان والكلاب البلدي».

وأضاف المخرج: «تحدثت مع الكاتب المسرحي محمود جمال الحديني عن الفكرة، فأعجبته وبدأ في كتابة النص»، موضحا: «نجد أن كل كلب يمثل شخصية يمكن استقبالها فقط ككلب يتعرض للتعذيب البدني والربط في سلسلة أو حتى القتل، كما تقدم الشخصيات أفكار وحالات نفسية يشعر بها الإنسان منها الارتباط العاطفي بين الذكر والأنثى، والحنين إلى الموطن الأول، والرغبة في التحرر من القيود».

وتابع «عطية»: «جهزنا للعرض حوالى سنة، وأنا كنت مصمم على عدم ظهور أي عنصر بشري في العرض؛ إذا يقدم الكلاب في داخلهم مقومات الخير والشر والشراسة الطيبة الحب، والمشاعر المتباينة التي يمر بها الإنسان في مواقف حياته، وكأنها تقول نحن كائنات موازية في الكون تشعر وتحس بما تتعرض له من أذى وتطمح إلى الرفق بها».

وأكد المخرج كمال عطية، أن العمل «يحمل رسالة تدعو للرفق بالحيوان، ومراعاة كل الكائنات، والدعوة لمساندة كل منا للآخر، والوحدة وعدم الفرقة، كما يقول العرض إن هناك أمل دائما، والرغبة في العيش في سلام، وأن الحرية أحد الأهداف الكبرى التى يتجادل حولها الكلاب، باعتبارها مطلب أعلى لكل الكائنات، وذلك للتنديد بسلوكيات بعض الأفراد التي تحبس الكلاب في سلاسل حديدية».

وعن الديكور المعبر عن الشارع والمكان الذي يحبس فيه الكلاب في العرض، قال صاحب الفكرة: «عملنا على الديكور والملابس بدراسات علمية، خاصة أن أغلب المشاركين في العرض أكاديمين في أكاديمية الفنون، فحرصنا على إظهار أنواع الكلاب بمواصفاتها الجسدية بدقة»، مؤكدا أن ورشة ابدأ حلمك بذلنا معهم مجهود كبير، والممثلون أيضا بذلوا مجهود كبير، متابعا: «عرضنا 4 أيام على مسرح الجمهورية ومن المقرر أن نجول بالعرض على مسارح أخرى في الفترة المقبلة».

والعرض المسرحى «Dogs» من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

ورشة «ابدأ حلمك» هى ورشة متخصصة لتعلیم فنون التمثیل والأداء تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، یتم التدریب خلالها على فنون التمثیل والإخراج ومهارات الارتجال، الكتابة، الدیكور، الأزیاء، الغناء والموسيقى والرقص، تستمر الورشة مدة 6 أشهر، ووصل عدد متدربي الورشة بالقاهرة حتى الآن إلى ما يفوق الـ250 متدربا من شباب الفنانين.