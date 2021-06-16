وزير الثقافة تسلم شهادات تخرج «ابدأ حلمك 3»

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الثلاثاء، بمسرح الجمهورية حفل تخرج الدفعة الثالثة وتدشين الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك التابعة لفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.

كما شهدت الوزيرة العرض المسرحي Dogs من إنتاج الفرقة للمتميزين من الدفعة الثانية للورشة، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وعدد من الإعلاميين والمثقفين منهم الكاتب الكبير يوسف القعيد، المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم، وغيرهم، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير في إطار الاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالطاقات الإبداعية للشباب، مضيفة أنهم يمثلون امتدادا لأجيال من مبدعى المسرح المصري، مشيرة إلى أن ورشة «ابدأ حلمك» ترسخ لاستراتيجية اكتشاف ودعم الموهوبين، وأكدت ضرورة دعم شباب المسرحيين وإتاحة الفرصة للمميزين منهم لخلق جيل جديد قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، وأوضحت ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور، مشيدة بمستوى العرض وصناعه.

ووجَّه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الشكر والتقدير لفريق المدربين بالورشة على مجهوداتهم الكبيرة والتي وصلت بالورشة إلى دفعتها الرابعة، مؤكدا على استمرار البيت الفني للمسرح في دعمه لشباب المبدعين من خلال الورش التدريبية أو إنتاج العروض المسرحية الاحترافية التي تعبر عن أفكارهم وإبداعاتهم.

وسلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، خلال الحفل شهادات التخرج لطلاب الدفعة الثالثة من ورشة «ابدأ حلمك»، كما كرمت عددا من العاملين بفرقة مسرح الشباب تقديرا لمجهودهم الكبير في الورشة، بالإضافة إلى تكريم مدربي الدفعة الثالثة من الورشة وهم الفنانة عبير لطفي، والفنان فاروق جعفر، الفنان محمد نبيل منيب، الفنان أحمد مجدي، الفنان فاروق جعفر، والفنان دكتور محمد حسني، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب السابق والمدير الحالي لفرقة مسرح الطليعة، والفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، قدم الحفل الفنان أحمد مجدي، وأخرج الحفل المخرج عادل حسان، كما شهدت وزير الثقافة عقب الحفل العرض المسرحي Dogs، والذي يقدم حاليا على مسرح الجمهورية حتى غد الأربعاء.

يذكر أن ورشة «ابدأ حلمك» هي ورشة هى ورشة متخصصة لتعلیم فنون التمثیل والأداء تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، یتم التدریب خلالها على فنون التمثیل والإخراج ومهارات الارتجال، الكتابة، الدیكور، الأزیاء، الغناء والموسيقى والرقص، تستمر الورشة مدة 6 أشهر، بدأ التقدم للورش من یونیو 2017 ، يهدف مشروع ورش ابدأ حلمك إلى ضخ دماء شابة في الوسط المسرحي، تم تدريبها تدريب احترافي على يد مدربين متخصصين، حيث وصل عدد متردبي الورشة بالقاهرة حتى الآن الى ما يفوق الـ 250 متدربا من شباب الفنانين، منهم من بدأ في المشاركة بعروض احترافية داخل البيت الفني للمسرح منهم عرض «بيت الأشباح» من بطولة خريحي الدفعة الأولى، وعرض Dogs للمتميزين من خريجي الدفعة الثانية من الورشة.

العرض المسرحى «Dogs» من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.