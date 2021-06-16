«الصحة»: إعلان مصر خالية من فيروس «سي» رسميا قبل نهاية العام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ومساعد الوزيرة لشؤون التوعية، إن الوزارة تقدمت بملف لمنظمة الصحة العالمية، للحصول على شهادة بأن مصر خالية من فيروس سي، وهناك جهود متواصلة بشكل مستمر في هذا النحو، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تقوم الآن بمراجعة الملف وتقييمه من حيث خفض الوفيات الناتجة عن فيروس سي، وكذلك الحقن الآمن، وأيضًا قلة الإصابات.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي »، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «دي إم سي»، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالتحقيق بدقة في هذه الأمور، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في مصر، وعلى الفور سيتم استلام شهادة بأن مصر خالية من فيروس سي، وإعلانها، « إن شاء الله سيكون الكلام ده قبل نهاية العام، إحنا حاليا في مراحل متقدمة، ومنظمة الصحة العالمية في التقييم النهائي تمهيدًا للإعلان».

كما كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المراحل ما بعد الإنتاج المحلي للقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكر أن المنتج بعد انتاجه لن يأخذ سوى أسابيع قليلة من أجل إجراء دراسات ثبات وتحليل في معامل هيئة الدواء، وسيكون بعد ذلك متوفر في الوحدات الصحية ومراكز التطعيم، وسيدخل ضمن اللقاحات المتاحة لحصول المصريين عليه، الذين سجلوا للحصول على اللقاح.

وتابع: « نستهدف 40 مليون جرعة خلال 6 شهور، وزيرة الصحة تحدثت في هذا الشأن منذ قليل عبر زوم مع وزيرة الصحة الألمانية، كما أنها اثناء لقاءها بالرئيس التنفيذي لمنظمة الكوفاكس، أشارت لرغبة مصر بعد انتاج كميات من اللقاحات تكفي الإنتاج المحلي، أن تقوم شركة فاكسيرا بعد اعتمادها من منظمة الصحة العالمية توريد كميات من اللقاحات للكوفاكس من أجل التوزيع العادل للقاحات حول العالم، و نُسرع حاليا من وتيرة الإنتاج».