الصحة تضع القائمة الكاملة لأعراض الإصابة بالفطر الأسود

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بالفطر الأسود، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن أعراض الإصابة بالفطر الأسود تشمل الحمى والسعال وألم في الصدر وضيق في التنفس وتورم في جانب الوجه، واحتقان في الجيوب الأنفية وآلام في البطن والقيء والغثيان وكذلك نزيف بالجهاز الهضمي ودم بالبراز واسهال، وطمأنت الوزارة في تقريرها المواطنين بشأن مرض الفطر الأسود وقالت إنه غير معدٍ ولا يحدث إلا نادرا وليست له علاقة بفيروس كورونا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

وكشفت الوزارة عن الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحة أنهم مرضى السكري خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم، مرضى السرطان في حالاته المتأخرة، وكذلك مرضى الإيدز، وأيضا المرضى الذين أجروا عمليات نقل الأعضاء أو نقل الخلايا الجزعية، وحذرت الوزارة من الاستخدام المفرط لفترات طويلة لعقار الكورتيزون لأنه أحد أهم أسباب التعرض للإصابة بالفطر الأسود، وأيضا مدمنو المخدرات المحقونة، ومصابو الحروق والجراحات، والمبتسرين وحديثو الولادة منقوصو الوزن.

أسباب الإصابة بالفطر الأسود

وكشفت الوزارة عن الأسباب التي تؤدي للإصابة بالفطر الأسود، وقالت إنها تتمثل في بعض أنواع الفطريات، والتي تنتمى إلى مجموعة العفنيات وتعيش في البيئات الرطبة كالتربة والمواد العضوية المتحللة كالأوراق والأسمدة.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وطالبت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض من فيروس كورونا بضرورة التوجه إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات سواء بسيطة أو متوسطة أو شديدة الخطورة.