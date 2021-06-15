حسام حسني يكشف حقيقة العلاقة بين الفطر الأسود وكورونا: شخصت 5 حالات قبل الفيروس

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مرض الفطر الأسود ليس له علاقة ولا مرتبط بوباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه شخصيا اكتشف 5 حالات مصرية مصابة به قبل أن يعرف العالم وباء كورونا.

وقال «حسني»، خلال استضافته، الثلاثاء، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة، إن الموجة الثالثة لوباء كورونا كانت الأعنف مقارنة بما حدث خلال الموجة الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها أن المتعافين من كورونا كان لديهم اطمئنان بعض الشيء أنهم لن يصابوا به مجددا، فضلا عن استخدام الكثيرين بروتوكولات علاج مختلفة بعيدة كل البعد عن بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة، ودون حتى الرجوع أو العودة للطبيب وهو ما ساهم في سوء حالتهم بشدة.

وحول حالة الجدل التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول الفطر الأسود، أشار رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا، إلى أنه مرض متواجد ومعروف منذ قديم الأزل، كاشفًا عن أنه سبق له أن قام بتشخيص 5 حالات مصابة به في مصر، قبل أن يعرف العالم بوباء كورونا من الأساس، مؤكدا أنه مرض متواجد بالفعل وليس له أي علاقة بوباء كورونا، لأنه مرتبط بالأساس بنقص المناعة في جسم الإنسان.

وبرأ حسني وباء كورونا من تسببه في نقص المناعة بجسم الإنسان، مشيرًا إلى أن ما يتسبب في ذلك هو الاستخدام الخاطئ لبروتوكولات علاج وباء كورونا، مؤكدا أن الطبيب المصري أظهر كفاءة عالية جدا، منذ بداية الجائحة، وكان من العوامل المساعدة بشكل كبير إلى جانب وعي المصريين في تخطي هذه الموجة، كما حدث خلال الموجتين الأولى والثانية.