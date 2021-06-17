النفط يقترب من 75 دولارا.. ويسجل ذروة الارتفاع منذ عدة أعوام

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، مسجلة الارتفاع الخامس على التوالي، عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2019، بعد تعافي الطلب من الوباء وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.02٪ إلى 74.01 دولارا للبرميل، ووصل في وقت سابق إلى 74.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019.

بينما سجلت العقود الآجلة الخام الأمريكي عند مستوى 71.79 دولارا للبرميل، وبلغ في وقت سابق من التداولات مستوى 72.83 دولارا، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.

وخلال العام الحالي، ارتفاع خام برنت 44%، مدعوما بتخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك +» وحلفائها.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 8.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الأخير، لتفوق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوطه بنحو 3 ملايين برميل.

وعلى الرغم من بعض التخفيف في تخفيضات الإنتاج القياسية في العام الماضي، التي أجريت مع انتشار الوباء، لا تزال «أوبك +» تمنع ملايين البراميل من الإمدادات اليومية من السوق.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA للسمسرة: «حتى التجار الذين لا يعملون في مجال الطاقة يراهنون على أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع».

وقال مسؤولون تنفيذيون من كبار تجار النفط، يوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون أن تظل الأسعار فوق 70 دولارا، وأن الطلب سيعود إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من عام 2022.

وتترقب الأسواق اليوم الإعلان عن قرار الفائدة عن البنك الفيدرالي الأمريكي باجتماع يونيو؛ إذ تتجه الأنظار والآمال إلى البيان الخاص بالفائدة الصادر عن البنك، المتضمن تقرير التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حتى تتضح سياسة البنك خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد مخاوف التضخم.