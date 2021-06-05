آخر تطورات أسعار النفط العالمية

وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى معدل لها مستوى لها منذ أكثر من عامين خلال تداولات، الأسبوع الماضي.

وارتفع أسعار النفط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو إلى 69.62 دولار للبرميل في بورصة النفط.

في حين ارتفعت أسعار النفط عقود خام برنت تسليم أغسطس، 71.89 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2018.

وأنهى خام برنت تداولات شهر يوليو عند 69.63 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وهي أعلى تسوية منذ 11 مارس الماضي.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء الماضي، إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض، وأظهر تقرير أسبوعي أمس الخميس تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.

هبوط المخزونات الخام الأمريكية

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 5.1 مليون برميل إلى 479.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.3 مليون برميل.

وشهدت الأسعار العالمية ارتفاعا في تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بفضل انضباط إمدادات تحالف أوبك بلس وتعافي الطلب على النفط الخام.

وقال تحالف أوبك بلس إنهم مستمرون القيود الخاصة بالإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقررت منظمة الأوبك في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +)، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قرر الاجتماع في ختام أعماله الحفاظ على خطة (أوبك +) لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا حتى يوليو المقبل والتى تضيف مليوني برميل يوميا للمعروض العالمي، كما نبه إلى ارتفاع نسبة امتثال المنتجين الـ23 الأعضاء في (أوبك +) لخطط خفض الإنتاج بنسبة 114% فى مايو الماضي شاملة المكسيك.