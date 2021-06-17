محمد عبدالفضيل شوشة: سيناء ستصبح سلة غذاء مصر خلال سنتين

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن تسليم السيدة «سيدة» التي تعد من أصحاب البصيرة، شقة في حي العبور بشمال سيناء، جاء تقديرا من رئيس الجمهورية الذي شجعها.

ودرست «سيدة» في كلية الآداب، وتخرجت بتفوق ولديها 4 شقيقات آخريات مصابات بفقد البصر.

وأضاف «شوشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أمس الأربعاء، أن الرئيس السيسي صدق على توفير الشقة، وكانت هي الطرف الثاني لتسلمها، وكذلك توفير كروت شحن الكهرباء والمياه وكل مستلزماتها، وفرشت من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر إلى جمعيات المجتمع المدني الذين ساهموا في ذلك، حتى أصبحت بمثابة «شقة عروسة».

وهنأ محافظ شمال سيناء، السيدة، وتمنى لها التوفيق، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى لتنمية سيناء ورجوعها لتكون سلة غذاء مصر، موضحا أن التنمية الزراعية هناك تجرى على قدم وثاق.

وأكد المحافظ، أن سيناء ستصبح سلة غذاء مصر خلال سنتين؛ إذ تنشأ الهيئة الهندسية أكبر شبكة ترع مغطاة لاستخدام المياه المعالجة من محطة بحر البقر، لافتا إلى أن المياه تكفي 456 ألف فدان.

ولفت اللواء محمد عبد الفضيل شوسة، إلى أن منطقة وسط سيناء كانت الأفقر، ولكن يوجد اهتمام بها في الوقت الحالي ومحطات تحلية المياه، مع الاستعداد لتنفيذ ثروة زراعية كبيرة، لتعويض حالة أبناء سيناء الذين عانوا من نقص المياه لسنوات عديدة.