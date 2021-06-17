«السياحة»: اعتماد مطار القاهرة على «QR CODE» يطمئن السائحين

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن قرار اعتماد مطار القاهرة على «QR CODE» على تحاليل الـPCR بدلا من ختم المعمل، قرار عظيم جدا ومفرح، وسوف يفيد السياحة كثيرا، وهذا أفضل للبلد والسائحين، مشددة على أن هذا يطمئن السائحين أن من لديه شهادة، فهي أصلية وليست مزورة.

وعن مبادرة الصيف، قالت «بهجت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، إن مبادرة «شتي في مصر»، تتضمن تخفيض قيمة السفر من خلال الطيران الداخلي بنسبة 50%، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتضمن أيضا عروضا وأسعار مخفضة للزائرين المصريين تتناسب مع الدخول المختلفة.

وتابعت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أن الحملة الدعائية تشمل أفلاما دعائية، ودعاية على «السوشيال ميديا»، موضحة أنه حتى الآن لا يوجد قرار واضح حول تحديد سعر موعد للتذكرة تتراوح قيمتها من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه ذهابا وعودة، مشددة على أن وزارة السياحة لها شركاء في هذا القرار وسيُعلن عن تفاصيله بعد اتخاذه.

وأوضحت أن الفنادق المصرية أقبلت بشكل كبير على المبادرة خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن تقدم عروضا جيدة تتناسب مع دخل الأسرة المصرية، موضحة أنه بعد فتح الطيران بين الدول ستعود حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

في سياق منفصل، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قرار اعتماد مطار القاهرة على «QR CODE» على تحاليل الـPCR بدلا من ختم المعمل، إجراء متبع في معظم دول العالم، وسيكون على شهادة التطعيم، وأي شهادة أخرى معتمدة من جهة دولية، لمنع التزوير لأن «هذا يتوقف عليه مستقبل البلد والمواطن، ونستطيع تحديد هل الشهادة سليمة أم لا، وخلال الفترة الماضية وجدنا العديد من الشهادات المختومة على أن نتيجته سلبية، وبعد التحليل نكتشف أنه إيجابي».