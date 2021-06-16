عاجل.. حبس موظف في مطار القاهرة بتهمة تصوير الفتيات من الخلف

قررت النيابة العامة حبس موظف في مطار القاهرة بمبني الركاب رقم 3، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات من الخلف، وتبين من التحقيقات أنَّ المتهم كشفته راكبة كانت قادمة على رحلة بيروت وأنَّها لاحظت أنَّ المتهم يصويرها من الخلف، استغاثت بزوجها الموجود معها وتمّ استدعاء أمن مطار القاهرة وألقي القبض على المتهم.

وتبين من فحص هاتف الموظف وجود صور للفتاة من الخلف، وحرر محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وتحفظت النيابة على هاتف المتهم وتبين من فحصه وجود مجموعة من الصور للفتاة من الخلف.

ومن جهتها، أصدَرت شركة مطار القاهرة بيانا قالت فيه إنَّها أوقفت العامل عن العمل، وسحبت تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات من قبل الجهات المعنية.