10 علامات لنقص الأكسجين بالدم.. أبرزها «صداع الرأس والأرق»

يمكنك التعرف على علامات نقص الأكسجين في الدم، من خلال عدد من الأعراض التي حال شعورك بها، فأنت تعاني من نقص الأكسجين، وعليك اتخاذ اللازم والتوجه لأقرب مستشفى لإنقاذك.

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ونستعرض في التقرير التالي روشتة طبية أوصى بها الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، وجاءت كما يلي:

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صداع وسرعة

1- صداع الرأس

2- الدوخة

3- سرعة التنفس

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وخزة في الصدر وعدم استقرار ضغط الدم

4- ضيق التنفس

5- الأرق

6- وخز في الصدر

7- ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره

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ضربات قلب سريعة واضطرابات بصرية

8- ضربات القلب السريعة

9- الشعور باضطرابات بصرية

10- الارتباك وفقدان التركيز

وتعد حالة نقص الأكسجين في الدم، شائعة بشكل عام لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، كما قد تنتج هذه الحالة بسبب الإصابة بأمراض أخرى، كـ«سرطان الرئة، الربو، والتهاب القصبات».

ويعتبر نقص الأكسجين في الدم أمرًا طارئًًا طبيًا يستدعي العلاج الفوري، خاصة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض أخرى مرافقة.

ويتم البدء بعلاج الحالة عبر إدخال المزيد من الأكسجين إلى جسم المريض، من خلال أنبوب خاص يوضع في أنف المريض، أو قناع تنفس، وهو أمر كافي لدى بعض المصابين لعلاج الحالة.

وفي حالات أخرى، قد يستدعي الأمر أكثر من هذا، فقد يكون السبب في حالة نقص أكسجين الدم مرضًا يجب علاجه، أو التهابًا في الرئتين يستدعي تناول المريض لمضادات حيوية ، أو أدوية خاصة أخرى.