آخر أخبار دلال عبد العزيز: «تعاني من نقص الأكسجين»

تصدرت أسرة الفنان سمير غانم، محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، ويبحث عدد كبير من الجمهور، عن آخر أخبار دلال عبد العزيز، لا سيما وأنها لا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.

وكشفت مصادر طبية لـ«الوطن»، عن آخر أخبار دلال عبد العزيز، موضحًا أنّ حالتها الصحية لم تشهد أي تطورات خلال الساعات الماضية، ولا تزال غير مستقرة، إذ تُعاني من أزمة بالتنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين.

آخر أخبار الفنانة دلال عبد العزيز

واستكملت المصادر عن آخر أخبار دلال عبد العزيز، قائلة: إنها موضوعة على جهاز تنفس اصطناعي، وإن ابنتها دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، يزورونها طوال الوقت، للاطمئنان على حالتها الصحية والوقوف على آخر التطورات.

وأكد أن دلال عبد العزيز، لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم، حتى الآن، وهناك تشديدات كبيرة ومنع دخول الهاتف المحمول إلى غرفتها، ومنع أي وسيلة تُخبرها برحيل زوجها، حفاظًا على حالتها الصحية.

وللمرة الأولى تغيب الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة فنان، وللمفارقة فهو زوجها، حيث يعرف عنها أنها دائمة الحرص على التواجد في كل جنازات الفنانين، فمع وداع أي فنان تتواجد الفنانة دلال عبد العزيز على رأس الحضور لصلاة الجنازة، لكن يشاء القدر أن تكون الجنازة الوحيد التي لا تستطيع حضورها هي جنازة حبيبها وشريكها حياتها وزوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وحضر صلاة الجنازة على الراحل عدد كبير من النجوم، منهم: «يسرا، ولبلبة، وروجينا، ومحمود حميدة، ومحمد حماقي، وماجد المصري، ووفاء عامر، وهشام ماجد، وحسن الرداد، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية».