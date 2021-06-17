خناقة «بوابين» في حدائق الأهرام.. وسائق توك توك يتعدى على سيدة «فيديو»

تداول عدد من أهالي منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، فيديو لمشاجرة في أحد شوارع المدينة، قالوا: إنه بين حراس عقارات «بوابين»، وظهر فيه تراشق بالطوب وصراخ وسط ذعر الأهالي.

خناقة بوابين في حدائق الأهرام

ونشرت بعض الجروبات الخاصة بحدائق الأهرام الفيديو الخاص بـ خناقة البوابين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن بينها «جروب شبكة حدائق الأهرام الإخبارية»، وكتب التدوينة الآتية: «مشاجرة بمنطقة ك اليوم بين مجموعة من حراس العقارات تثير قلق السكان وعدم شعورهم بالأمان بعد الإصابات التي تمت بين أطراف المشاجرة.. الفيديو أرسل عن طريق أحد السكان».

أزمة التوك توك

وطالب عدد من الأهالي جمعية تعمير صحراء الأهرام، بضرورة التدخل لتوفير الأمن، سواء فيما يتعلق بمشكلات البوابين أو سائقي التكاتك، لاسيما وأنه قد نشر فيديو آخر لمحاولة أحد السائقين التعدي على سيدة، ما أثار حفيظة الكثير من أهالي حدائق الأهرام.

مجلس النواب

وقبل عدة أيام فتح مجلس النواب ممثلا في لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف مشكلات وشكاوى حدائق الأهرام، التي تمثلت في عدة محاور، أبرزها رصف الطرق وتوفير الأمن عبر تخصيص شركة أمن إداري، ومنع دخول التوك توك إلى المدينة، فضلا عن ملف النظافة، لاسيما وأن المدينة في منطقة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير والأهرامات.

ونشر عدد من الأهالي صورا تحذر من خطورة تسلل البعض إلى المدينة، والإقامة فيها بطريقة عشوائية، ومنها الصور التالية:

كما تقدم النائب هشام حسين، نائب الواحات والهرم وأكتوبر، بطلب إحاطة حول أزمة التكاتك وسط اتهامات لعدد من الشخصيات بتشكيل ما يمكن تسميته بـ«مافيا التكاتك»، متهمين بتشغيل التكاتك داخل المدينة، والتسبب في مضايقات للسكان.